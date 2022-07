"Rick i Morty" znikają z Netfliksa. Serial będzie dostępny w innym serwisie

"Rick i Morty" znikają z biblioteki Netflix Polska. Szalony naukowiec zabiera swojego wnuka i zabiera się z platformy. To koniec. Tym razem nie chodzi tylko o zamianę w ogórka, lecz całkowite i (zapewne) definitywne opuszczenie platformy. Fani jednej z najpopularniejszych animacji na świecie są załamami, ale mieli sporo czasu, aby się do tego przygotować. W końcu taki obrót wydarzeń był do przewidzenia.



Użytkownicy Netfliksa mieli dostęp do międzywymiarowych i międzygalaktycznych przygód głównych bohaterów przez kilka dobrych lat. Kiedy jednak serial "Rick i Morty" pojawił się również na HBO GO, wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie: jak długo jeszcze będzie dostępny na poprzedniej platformie? Teraz dostaliśmy odpowiedź, a subskrybenci serwisu i tak są zaskoczeni, jakby właśnie napotkali znaną z animacji rasę inteligentnych węży.