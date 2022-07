Netflix podbił depresyjny hiszpański serial. "Alba" to nowy hit wśród Polaków

"Morska bestia" to najnowszy animowany hit od studia, które rozpoczęło swoją karierę od docenianego na całym świecie "Klausa". Dostępna od kilkunastu dni produkcja ma szansę na podobny sukces ze względu na inteligentny i dojrzały scenariusz, piękną animację i więcej chęci do eksperymentowania niż od lat przejawiają produkcje studia Pixar (na co dowodem fatalny "Buzz Astral"). Czy taki opis zachęca was do wspólnej wyprawy na potwory z waszymi dziećmi? Netflix z pewnością na to liczy.



Wynik: 57 punktów