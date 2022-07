No, niespecjalnie udał się ten "The Gray Man", czyli najdroższy film Netfliksa (200 mln dolców) z Ryanem Goslingiem, Chrisem Evansem i Aną de Armas w obsadzie. Okej, to przepełniony akcją, wybuchami, pościgami i mordobiciem akcyjniak, w którym nieustannie coś się dzieje - niejeden widz odnajdzie w tym rozrywkową wartość. Pod względem technicznym wszystko prezentuje się znakomicie, ale co z tego, skoro fabuła jest okrutnie wtórna i nudna, narracja chaotyczna, a po pierwszej godzinie dominującymi wrażeniami z seansu są przesyt i zmęczenie?



Bracia Russo zaczynali od niezależnych komedii kryminalnych i przyzwoitych, niewielkich produkcji, które wzbudzały pewną sympatię widzów. Świetnie radzili sobie z serialami - dla telewizji pracowali m.in. przy znakomitych "Arrested Development" czy "Community". Później zaprzyjaźniony Steven Soderbergh poręczył za braci przed Kevinem Feige'em, gdy ci dowiedzieli o wakacie na fotel reżysera sequela "Kapitana Ameryki". Od zawsze marzyli o zrealizowaniu komiksowej superprodukcji - i udało się.



"Zimowy żołnierz" okazał się znakomitym thrillerem szpiegowskim i jednym z najlepszych filmów MCU dotychczas. "Wojnę bohaterów" cenię sobie jeszcze bardziej, a "Avengers: Wojna bez granic" to bodaj mój ulubiony film z uniwersum Marvela - finał obrazu skwitowałem autentycznym przejęciem i opadem szczęki. Przy "Końcu gry" nie czułem już takich emocji, ale i tak uważam, ze to znakomite zwieńczenie, po którym - niestety - filmy MCU zaczęły zaliczać trwający do teraz spadek jakości.



Gdy współpraca z MCU dobiegła końca, przyszedł czas na "Cherry" z Tomem Hollandem - chyba najsłabszy (o ile nie jedyny słaby) film dostępny w ofercie Apple TV+. Efekciarstwo, poszatkowany i nieskładny scenariusz, monotonia - czyli wszystkie bolączki nieznacznie tylko lepszego "Gray Mana".