Ta impreza należała do MCU. Marvel ogłosił całą 5. fazę, a DC odpadło już w przedbiegach

Tegoroczny San Diego Comic-Con stał Marvelem - i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Kevin Feige wytoczył najcięższe działa, ogłaszając całą 5. fazę MCU, podrzucając kilka soczystych zwiastunów i nie szczędząc zapowiedzi - w tym dwóch nowych filmów o Avengers!



Oczywiście, na SDCC 2022 wydarzyło się znacznie więcej (choć zapewne mniej, niż niektórzy by sobie życzyli). Nareszcie dostaliśmy pełny zwiastun "Sandmana", zobaczyliśmy pierwszą zapowiedź "Johna Wicka 4" i rzuciliśmy okiem na rozwój uniwersum "The Walking Dead". Skupmy się jednak na pojedynku Domów Herosów - to, jak bardzo Marvel zostawił DC w tyle na tej imprezie, nie mieści się w głowie.