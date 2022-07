"Ród Smoka" zapowiada się na najwierniejszą adaptację fantasy. Nowy zwiastun to tylko potwierdził

Widać to w zasadzie po każdym kolejnym zwiastunie produkcji. W "Rodzie Smoka" pojawiają się wszystkie istotne postaci z "Ognia i krwi", będzie też dużo smoków, politycznych rozgrywek i krwawych pojedynków. W zwiastunach nie znajdziemy w zasadzie żadnych poważnych odstępstw od książkowego kanonu, choć zapewne w trakcie oglądania całego sezonu jakieś zmiany uda się wyłapać. To nieuniknione i zupełnie normalne - mowa przecież o dziełach należących do dwóch różnych mediów.



"Ogień i krew" nadaje się zresztą pod tym względem lepiej do adaptowania niż "Gra o tron", "Władca Pierścieni" czy tym bardziej dodatki do tej powieści, z których muszą korzystać "Pierścienie Władzy". W przypadku ekranizowania pełnoprawnych powieści fantasy zawsze musi dojść do pewnego spłaszczenia materiału, na co narzekał choćby Christopher Tolkien. Z kolei opieranie swojej fabuły na dosyć luźnych i bardzo bezosobowych notatkach siłą rzeczy zmusza do wprowadzenia wielu odautorskich naddatków. Co ustawia produkcję niebezpiecznie blisko fanfikowych rejonów.