Cronenberg i jego obsesje. "Zbrodnie przyszłości" to tylko wycinek strasznej historii tego reżysera

W nowych "Zbrodniach przyszłości" odnajdziemy twórcę nieco bardziej wycofanego - niektórzy stwierdzą może, że scenariusz nie sprostał genialnym konceptom. Ale to wciąż on, mistrz, niebywale refleksyjny, wrażliwy i zaniepokojony. Oby nowy obraz okazał się rozgrzewką przed czymś, co zbije nas z nóg - czego widownia Cronenberga wielokrotnie doświadczyła na przestrzeni dekad. Niech to będzie przebłysk nadziei dla miłośników "starej szkoły" tego wizjonera horroru.



