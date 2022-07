Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Quentin Tarantino jest filmowym geekiem. To że sam robi świetne filmy, to sprawa drugorzędna. Przekonacie się o tym, kiedy będziecie szukać produkcji do obejrzenia wieczorem i traficie na listę jego ulubionych tytułów. Gdy na nią spojrzycie, nie będziecie wiedzieć, co zobaczyć najpierw. Co więcej, z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziecie na niej "Battle Royale".



Różne listy ulubionych filmów Quentina Tarantino krążą po sieci. Reżyser chętnie bowiem o kinie mówi i rzuca tytułami na lewo i prawo. "Battle Royale" od wielu lat przewija się w jego wypowiedziach. Nic więc dziwnego, że kiedy oglądał "Igrzyska śmierci" miał deja vu.