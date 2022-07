Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day w Polsce.



Osoby, które po dwóch latach nieobecności festiwalu wybrały się w tym roku na Open'era, nie mogły w pełni cieszyć się imprezą. 1 lipca zamiast koncertów Dua Lipy i Megan Thee Stallion była burza i ewakuacja. Występy gwiazd światowej sceny muzycznej zostały odwołane, a ludzie musieli znaleźć schronienie przed złymi warunkami pogodowymi.



"Co z biletami na odwołane koncerty?" - to pytanie pojawiło się w głowach zawiedzionych uczestników festiwalu. Organizator szybko zareagował na zaistniałą sytuację i zaproponował voucher na zakup wejściówek na Open'era ważny przez najbliższe trzy lata lub możliwość wzięcia udziału w czwartym dniu imprezy. Jeśli jednak ktoś dokonał zakupu biletów w nieautoryzowanym punkcie sprzedaży, to mógł napotkać się na problem z odzyskaniem pieniędzy. Przekonali się o tym użytkownicy serwisu AleBilet. Mamy dla nich wieści, które powinny ich uspokoić.