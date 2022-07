"Rodzina Addamsów" i "The Munsters" są bardzo do siebie podobne. Wyrosły bowiem z tych samych korzeni. Ich twórcami kierowała chęć wyśmiania najbardziej amerykańskiej grupy społecznej: rodzin mieszkających na przedmieściach. W latach 50. każdy marzył o własnym położonym tam domku, bo ówczesne sitcomy idealizowały obrzeża wielkich metropolii. Seriale pokroju "Leave it to Beaver" czy "Father Knows Best" to tylko jedne z wielu przykładów takiego podejścia.