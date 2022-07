Nie trać wieczoru na seans "Perswazji". Książki Jane Austen doczekały się lepszych adaptacji

Film okazał się wielkim zaskoczeniem 2016 roku - po pierwsze, twórcom udało się (podobnie jak w "Emmie") wycisnąć z dowcipu pisarki to, co najlepsze; to pierwszorzędna farsa. Po drugie - to chyba najlepsze kreacje Kate Beckinsale i Toma Bennetta w ich karierach. Po trzecie - komentując kwestię patriarchatu, wydaje się zadziwiająco... współczesne. Powiedziałbym, że to najinteligentniejsza z adaptacji Austen, jakie widziałem.