"Dom Gucci" to kontrowersyjny film, ale i tak warto go obejrzeć

"Dom Gucci" to - tylko i aż - pierwszorzędna rozrywka; niewolna od wad, ale i w pełni wykorzystująca swoje najsolidniejsze komponenty. Nie będę zbyt odkrywczy pisząc, że za lwią część walorów produkcji odpowiada obsada, dzięki której kolejne interakcje między postaciami - potyczki słowne, ckliwe wyznania, fałszywe sojusze - rosną do rangi kolażu niezależnych spektakli. Na zmianę zabawnych, przejmujących, niepokojących - i zawsze angażujących. Po serii ról "od niechcenia" najbardziej włoski Al Pacino jako Aldo Gucci powraca z klasą i podniesioną głową, zręcznie operując ciepłem, stanowczością i ironią. Jeremy Irons jako zgorzkniały Rodolfo onieśmiela władczością, Adam Driver stawia na powściągliwość - ale nie daje się przyćmić.



Jeden z dwóch najważniejszych (i najbardziej polaryzujących widownię) występów należy niewątpliwie do Jareda Leto - od dłuższego czasu wiadomo, że charakteryzacja na potrzeby filmu zmieniła go nie do poznania, ale to jego aktorska interpretacja nieszczęśnika Paolo sprawia, że przywłaszcza sobie uwagę widza i nie dzieli się nią z nikim innym. Nadekspresja, szarża, przesadny (ale i przekonujący!) włoski akcent i zestaw manier - Leto wydaje się, obok Gagi, najlepiej rozumieć nowy film Scotta, dzięki czemu tak doskonale wpasowuje się w jego styl. Można oczywiście uznać, że podobna groteska w kontekście postaci w rzeczywistości dość tragicznej to nieporozumienie. Ja tymczasem miałem wrażenie, że interpretacja Leto na domiar wszystkiego ułatwiła empatyzowanie z Paolem.



Odsuńmy na bok spory o zasadność nakłaniania aktorów do mówienia z obcym akcentem - ostatecznie i tak każdy z członków obsady brzmiał inaczej, a Jeremy Irons w ogóle miał to gdzieś. Tu najmniej przekonała mnie Gaga, której akcent (rzekomo ćwiczony przez długie miesiące) przypominał bardziej rosyjski niż włoski. I jest to mój jedyny zarzut wobec jej roli.



Patrizia Lady Gagi ewoluuje wraz ze swoimi kostiumami - od uroczej, skromnej i czarującej dziewczyny po żądną krwi i pewną siebie zdobywczynię. Trudno powiedzieć, czy filmowa Patrizia była taka od samego początku, pozwalając widzieć ją taką, jaką chciała być widziana - gdy, dajmy na to, rozkochiwała w sobie Maurizia - czy może napędzany przez wróżkę strach o utratę pozycji z czasem urósł do rangi obsesji, która motywowała ją do manipulacji, walki o demontaż firmowej hierarchii, a ostatecznie zlecenia zabójstwa. Scott na szczęście nie pozbawił Reggiani swoistego tragizmu.