Najpopularniejsza polska restauratorka i miotaczka talerzy opublikowała wideo zapowiadające film, w którym ucisza Pitta i Briana Tyree Henry'ego. "Zawsze chciałam pracować z Bradem. Marzenia się spełniają" - zażartowała. To drugi raz, kiedy Magda Gessler bierze udział w takiej promocji - w przeszłości mogliśmy zobaczyć ją jako więźniarkę z "Orange Is The New Black". Tego rodzaju humorystyczne materiały reklamowe potrafią wykręcić potężne zasięgi, robiąc lepszą robotę, niż filmowe zwiastuny (poprzednia reklama na samym YouTube osiągnęła poziom ponad 3 mln wyświetleń):