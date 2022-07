Wkurza mnie, że filmy kinowe są coraz dłuższe. To jest głupie i szkodliwe

Nie ma reguły, ile film powinien trwać. "Gnijąca panna młoda" liczy sobie zaledwie 76 minut, a przecież fanom Tima Burtona sprawia taką samą radość, co o niemal godzinę dłuższy "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street". Nie od jej długości zależy jakość danej produkcji, ale Hollywood zachowuje się ostatnio, jakby tak właśnie było. Fabuły stają się coraz dłuższe.



Jeszcze jakiś czas temu na pytanie, jaka jest standardowa długość filmu, odpowiedziałbym, że do dwóch godzin. 120 minut max. Tyle starczało twórcom, aby opowiedzieć swoją historię. A teraz wybierając się do kina, trzeba brać ze sobą kanapki, bo "Batman" ma niemal trzy godziny, "Nie czas umierać" niemal tyle samo, a "Spider-Manowi: Bez drogi do domu" jest niewiele dalej do dwóch i pół godziny niż "Diunie".