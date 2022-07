Jak dokładnie prezentuje się wynik filmu na Rotten Tomatoes? W momencie pisania tego tekstu portal zebrał 143 recenzje, które dały łączną średnią 71 proc. Nie mamy więc tu do czynienia z tragedią porównywalną do "Eternals", ale kontekście całego Marvel Cinematic Universe sprawa nie wygląda za różowo. Jeszcze tylko "Thor: Mroczny świat" i "The Incredible Hulk" spisały się gorzej od "Thor: Miłość i grom". A przecież, gdyby wziął pod uwagę tylko opinie topowych krytyków, to mielibyśmy do czynienia z wynikiem na poziomie 58 proc. Czyli tuż przed granicą między "zdrowym" i "zgniłym" pomidorem.