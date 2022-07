Nie ma co do tego już żadnych wątpliwości - HBO Max wycofuje się z robienia seriali w Polsce, a także reszcie centralnej Europy, Holandii, krajach skandynawskich i Turcji. Spod topora uciekły jedynie produkcje z Hiszpanii i Francji, ale dla polskich widzów to marne pocieszenie. Zresztą obecne ruchy stanowią tylko część kampanii ponurego żniwiarza znanego jako David Zaslav. Nowy prezes Warner Bros. Discovery doprowadził już do masowego kasowania waszych ulubionych seriali science fiction, a także rezygnacji z nowości TNT i TBS (w tym popularnego w naszym kraju "Snowpiercer").



O co chodzi Zaslavowi? Oczywiście o pieniądze. Po fuzji WarnerMedia z Discovery nowy szef połączonych firm postawił sobie za cel znalezienie 3 mld dolarów oszczędności w ciągu pierwszych dwóch lat urzędowania. Część z jego wczesnych decyzji spotkała się z pozytywnym odbiorem, bo Zaslav obiecał postawić na lepsze planowanie przyszłych produkcji DC (i jednocześnie skasował takie potworki jak planowany film o Wonder Twins). Za jego panowania na znaczeniu i prestiżu systematycznie traciło jednak przede wszystkim HBO Max. Najnowsza decyzja każe się zaś na poważnie zastanowić, czy ta platforma bez nowych polskich seriali ma w ogóle sens.