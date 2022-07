Lata mijają, a Tom Cruise dalej jest mistrzem kaskaderki. Przypominamy jego szalone popisy

Nie od dzisiaj wiadomo, że Tom Cruise to gwarancja jakościowego kina akcji. Amerykański aktor ma oczywiście na swoim koncie trochę wpadek, ale w zestawieniu z coraz bardziej zależnej od CGI reszty hollywoodzkich produkcji jego filmy robią tym bardziej kolosalne wrażenie. Wielu z was będzie w to trudno uwierzyć, ale Cruise właśnie obchodził 60. urodziny.



A przecież Tom Cruise nie ma najmniejszego zamiaru zwalniać w kolejnych miesiącach i (prawdopodobnie) też latach. Najlepiej świadczy o tym nowe zdjęcie z planu filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Reżyser podzielonej na dwie części produkcji Christopher McQuarrie wrzucił na Twittera zdjęcie, które przedstawia Cruise'a zawieszonego na czubku czteropłatowego samolotu. I to nie jest wcale najbardziej szalona rzecz, którą Amerykanin zrobił w minionych latach, tylko po to, by współtworzony przez niego film stał na wyższym poziomie.