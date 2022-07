Co telewizja i kraj, to inny obyczaj, w amerykańskiej telewizji przyjęło się jednak uzależniać długość serialowego odcinka od potrzeb reklamowych. Półgodzinny serial miał zwykle dwadzieścia kilka minut, żeby między pozostały czas wcisnąć reklamy. Formuła była tak bardzo dopasowana do komercyjnych potrzeb stacji, że na chwilę przed emisją materiałów zachęcających do kupna pasty do zębów czy proszku do prania twórcy w scenariuszach rozpisywali zwrot akcji czy choćby jakiś mały cliffhanger. Wszystko po to, aby widzowie nie zmienili kanału.