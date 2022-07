Netflix chyba uparł się, żeby pod koniec czerwca zalać swoich widzów kiepskimi komediami. W ciągu jednego dnia wypuścił bowiem dwie produkcje, wołające wręcz o pomstę do nieba. Jedna z nich to "Człowiek kontra pszczoła", a druga nosi tytuł "Człowiek z Toronto". Charakter filmu Patricka Hughesa najlepiej oddaje scena, w której para głównych bohaterów odchodzi od podpalonego samolotu, a ten wybucha za ich plecami. Można było ją sobie darować i zdaje się niepotrzebnym trwonieniem budżetu.



Pal licho, gdyby ten wybuch jeszcze jakoś wyglądał. Zaprezentowane w nim CGI przywodzi jednak na myśl pierwszego lepszego mockbustera The Asylum. Za sprawą całej tej sceny twórcy mówią nam więc wprost: "zrobiliśmy to, bo mogliśmy". I tak wygląda cały film. Hughes pokazuje coś, bo może, ale fabularnego na to uzasadnienia ze świecą trzeba szukać. W "Człowieku z Toronto" nic się bowiem ze sobą nie klei.