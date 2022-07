No to poskakane. Open'er ewakuowany przez burze na Pomorzu!

Ostrzeżenia drugiego czy nawet trzeciego (maksymalnego) stopnia zostały wydane we wszystkich województwach (wyjąwszy północno-wschodnią część Polski). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało już jakiś czas temu w social mediach, że dziś w nocy czekają nas burze z gradem, silne opady i porywy wiatru - większość z was powinna dostać także SMS-y z ostrzeżeniem. Pogodowy alert został wystosowany również przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Istutut Badawczy. Najgorzej ma być właśnie nad morzem.



Podobno załamanie pogody jest chwilowe i do poprawy ma dojść już jutro - temperatura nieco spadnie (co chyba nikomu nie przeszkadza) i wszystko się ustabilizuje. Openerowicze powinni być zatem spokojni o bezpieczeństwo jutrzejszych koncertów. Słuchacze, dla których nieobecność Doja Cat czy The Chemical Brothers to najgorsze, co może się wydarzyć, teraz muszą czuć się perfidnie oszukani przez los. Póki co pozostaje im czekać, jak sytuację z odwołanymi koncertami rozwiążą organizatorzy, jeśli faktycznie dopiero jutro będą mogli wznowić imprezę.



