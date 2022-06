Przypadek Luke'a jest nawet gorszy, bo to on okazuje się ostateczni architektem własnej klęski i co gorsza odwraca się plecami do galaktyki, którago potrzebuje. Obi-Wan Kenobi jest niechętny, ale ostatecznie wyrusza na pomoc porwanej córce Baila Organy. Nie zmienia to jednak faktu, że on również nie jest człowiekiem czynu. Tylko reaguje na potrzeby innych, by ostatecznie w zasadzie niczego konkretnego nie osiągnąć.



Pokazywanie słabości proaktywnych bohaterów nie jest niczym niewłaściwym. Akurat ten element "Buzza Astrala" wychodzi zresztą całkiem nieźle. Dostrzegam jednak coś głęboko niepokojącego w ideach przekazywanych coraz częściej przez Hollywood. Czego właściwie można dowiedzieć się z wielu współczesnych blockbusterów? Albo jesteś idealną bohaterką bez skazy, albo totalnym nieudacznikiem, któremu można wszystko wybaczyć, dopóki na świecie są gorsi ludzie? A nawet jeżeli dawniej wykazywałeś się odwagą i zdolnościami dowódczymi, to niemożliwe byś zachował je do dzisiaj? Doprawdy nietypowy to zestaw morałów i jeszcze dziwniejsi bohaterowie, którym mamy podobno kibicować.



