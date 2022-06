"The Day I Met Spider-Man" to pierwszy film fabularny kręcony na terytorium Ukrainy od czasów rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Podobny projekt długo nie był możliwy do zrealizowania. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już ponad cztery miesiące i sparaliżowała na ten czas całe życie mieszkańców atakowanego kraju, w tym także kulturę. Coś się jednak zaczyna ruszać.



"The Day I Met Spider-Man" wydaje się filmem idealnym na trudne czasy, które nastały w Ukrainie. Pierwsza fabuła realizowana w kraju od początku trwającej tam właśnie wojny, dotyka traumy całego narodu i ma napełniać widzów nadzieją. Opowieść inspirowana jest masakrą w Buczy i skupia się na losach wolontariuszki, stającej się superbohaterką.