Netflix wiedział, co robi, gdy postanowił powtórzyć "Dom z papieru" w koreańskiej wersji. Choć na papierze remake odtwarza oryginał niemal jeden do jednego, to Polacy oglądają go niezwykle chętnie. Być może po to, by zobaczyć, cym "Dom z papieru: Korea" mimo wszystko się odróżnia od hiszpańskiego serialu. Przyjrzyjmy się największym rozbieżnościom.