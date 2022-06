Syn Bena Afflecka ma 10 lat, a już zaliczył pierwszą stłuczkę Lamborghini. Aktor krytykowany

Samuel Ben Affleck to dziesięcioletni syn aktorów Bena Afflecka i Jennifer Garner (dokładniej: ostatnie z trojga ich dzieci). W niedzielę chłopak zaliczył małą wpadkę, o której już rozpisują się media na całym świecie - bo choć ostatecznie nikt nie ucierpiał, to naprawdę niewiele brakowało.



Pomimo rozwodu w 2015, roku ex-małżonkowie dobrze się ze sobą dogadują i nierzadko widuje się ich razem na rodzinnych wypadach z dzieciakami. Tym razem Samuelowi i jego ojcu towarzyszyła nowa narzeczona Bena (i dawna partnerka) - Jennifer Lopez, która zdaniem Garner ma na Afflecka bardzo dobry wpływ. Dzieciaki mają to do siebie, że pozostawione same sobie lubią wpadać na dziwne pomysły - ten należał do z gruntu niebezpiecznych.