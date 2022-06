Ruscy trolle i J.K. Rowling są siebie warci. Wkręcili autorkę "Harry'ego Pottera", że gadała z Zełenskim

Brytyjska pisarka J.K. Rowling ma w ostatnich latach chyba najgorszą prasę ze wszystkich powszechnie znanych celebrytów. Gorszą nawet niż Amber Heard, a do osiągnięcia takiego wyniku naprawdę trzeba się postarać. Nie dość, że Rowling wpędziła markę "Harry'ego Pottera" do grobu fatalnymi sequelami "Fantastycnych zwierząt", to w międzyczasie stała się jeszcze ikoną transfobii. Wszystkie afery z udziałem autorki można by wymieniać długimi minutami, a właśnie doszła do nich kolejna.



J.K. Rowling padła ofiarą duetu rosyjskich trolli, którzy wcześniej wkręcili takich celebrytów jak Elton John, książę Harry, Kamala Harris czy Billie Eilish. Jak podaje portal Variety, rosyjski duet pranksterów Vovan i Lexus połączyli się z Brytyjką za pomocą Zooma i zdołali przekonać ją, że rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Choć w trakcie rozmowy zadawali jej totalnie absurdalne pytania i w oczywisty sposób się z niej naśmiewali, to Rowling nie zauważyła niczego podejrzanego.