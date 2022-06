Najnowsze doniesienia nie napawają też wielkimi nadziejami, że "Wichry zimy" są blisko ogłoszenia oficjalnej daty premiery. Ba, wygląda na to, że George R.R. Martin jest wciąż bardzo daleko ukończenia powieści. Na sam koniec najnowszego posta wspomina, że ostatni tydzień spędził, pisząc o Tyrionie, ale z jego wypowiedzi aż wylewa się niechęć.



Do wszystkich ponaglających go fanów, do rozdmuchujących każdą wypowiedź plotkarskich mediów i chyba trochę do samego aktu pisania. Gdy Martin opowiada o pracach nad serialami, to niemal słychać ekscytację w jego głosie, choć widzimy tylko słowa napisane na klawiaturze. Od miesięcy podobnego zadowolenia nie widziałem w jego postach o pracach nad "Wichrami zimy". I to przede wszystkim sprawia, że nie wierzę w ich rychły debiut.



