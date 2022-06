Disney+ wreszcie dostanie naprawdę dobre seriale superbohaterskie. Z Daredevilem nic nie może się równać

"Daredevil" i pięć pozostałych tytułów przypadło widzom do gustu - ba, serial o niewidomym prawniku-mścicielu to ścisła czołówka najlepszych produkcji o superbohaterach Marvela. Pozostałe serie nie odstają od niego zanadto (nie licząc może jedynej dużej wtopy - "Iron Fista"). To produkcje o atmosferze zupełnie innej niż ta znana z MCU - dojrzałe, brutalne, bardziej kameralne i osobiste. Jednocześnie nie odcinają się od komiksowych korzeni - w swej względnej powadze udaje im się uniknąć pretensjonalności i karykatury. Są też znakomicie obsadzone - do tego stopnia, że pokaźne grono fanów nie chce widzieć innych odtwórców ról Kingpina, Murdocka czy Franka Castle. Zero zdziwienia - po latach wciąż nie mogę wyjść z podziwu nad tymi doskonałymi castingami.



Nie bez powodu Disney "wskrzesił" część kreacji - widzieliśmy już przecież powroty Charliego Coxa czy Vincenta D'Onofrio. Niestety, przy całej sympatii do seriali Disney+ i MCU, które w większości lubię, żaden z nich nie zbliżył się do poziomu netfliksowych produkcji. I nie chodzi mi tu o wyższą kategorię wiekową - "Daredevil" czy "Jessica Jones" to po prostu lepiej napisane historie, ciekawsi, choć nieco bardziej przyziemni bohaterowie oraz świetnie zrealizowane sceny akcji, które nie potrzebują rażącego w oczy sztucznością CGI.