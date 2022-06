Wielu moich przyjaciół z Tolkien Society rozumie, dlaczego poczułem się zaszczycony, kiedy powierzono mi zebrania twórczości J.R.R. Tolkiena (pod redakcją Christophera Tolkiena) poświęconej dramatycznej historii Drugiej Ery Śródziemia. Mam nadzieję, że szansa przeczytania, w jednym tomie, o tych burzliwych latach, pozwoli czytelnikom docenić monumentalizm wydarzeń Drugiej Ery, które miały wpływ na to, co dzieje się we "Władcy Pierścieni".