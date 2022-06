Netflix nie chce już długich seriali. 3 sezony i wystarczy

Przeznaczona na ten cel kwota została już zabezpieczona w budżetach na 2022 i 2023 rok. Według Variety firma ma zamiar wydać na Netflix Originals tyle samo, co w poprzednim roku. Czyli około 17 mld dolarów. To pokaźna kwota, ale w poprzednich latach platforma systematycznie zwiększała nakłady na treści oryginalne. Teraz Netflix chce zatrzymać się na poziomie analogicznym do zeszłego roku, co zdaje się potwierdzać, że doszło do drobnego zaciśnięcia pasa.