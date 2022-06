W 4. sezonie "Stranger Things" bracia Duffer wprowadzili zmiany do skostniałej już formuły produkcji. Najnowsza odsłona przygód dobrze nam znanych bohaterów przypadła do gustu fanom, stając się jednocześnie najczęściej oglądanym anglojęzycznym serialem Netfliksa. Platforma odfajkowała hit, więc miłośnicy tytułu od dawna przebierają nogami w oczekiwaniu na dwa finałowe odcinki.



Pierwsza część 4. sezonu "Stranger Things" pokazała, że twórcy stali się odważniejsi i nie boją się eksperymentów. Jest dobrze, ale nadal mogłoby być lepiej. Jak pisał mój redakcyjny kolega, ktoś z głównych bohaterów musi w końcu umrzeć. Osobiście mam wątpliwości, czy netfliksowy algorytm pozwoli, aby tak się właśnie stało. Natomiast wypowiedź nowego członka obsady serialu daje na to nadzieję. Joseph Quinn, czyli ekranowy Eddie zapowiada bowiem prawdziwą "rzeź" w finale 4. części.