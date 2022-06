Dwanaście produkcji za nami, co najmniej dziewięć przed nami. Wydawać by się mogło, że 4. faza Marvel Cinematic Universe dopiero się rozkręca. Szef studia skupiającego obecnie całą władzę nad projektami bazującymi na komiksach Domu Pomysłów widzi jednak całą sprawę inaczej. W najnowszym wywiadzie Kevin Feige podzielił się refleksją jakoby 4. faza MCU właśnie dobiegała końca. I faktycznie, jeśli spojrzymy na liczbę produkcji będących za nami oraz tych oficjalnie zapowiedzianych, to znajdujemy się za połową.



Dlaczego w takim razie mam wrażenie, że w zasadzie nic w ciągu tego półtora roku się nie wydarzyło? Obecnie nikt nie jest już w stanie zaprzeczyć, że Marvel Cinematic Universe odmieniło kształt współczesnego Hollywood. W porównaniu do dawnych wzlotów, obecna rzeczywistość serii wypada okropnie blado. Najnowsza faza nie ma w sobie tej samej energii, a poszczególne produkcje zdają się ze sobą kompletnie niepowiązane. Kevin Feige obiecuje, że z tego totalnego chaosu coś wkrótce się narodzi. Czyżby chodziło o tzw. "Tajne wojny"?