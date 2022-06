Jawor nie mógłby być bezdomny na co dzień, bo umarłby z nudów. Dotarło do mnie: największym problemem osób bezdomnych nie są głód, chłód, przemoc czy choroby. Oni się muszą cholernie nudzić! To oczywiście tylko niesmaczna ironia, ale wyobraźcie sobie, że niektórych naprawdę stać na takie wnioski. Warto też docenić bezcenną mądrość na sam koniec: "każdy jest kowalem własnego losu". Bo na ulicę trafiają wyłącznie nieroby i nieuki, to oczywiste.



Fascynującym zjawiskiem jest też nawałnica pozytywnych komentarzy pod materiałem. Powtarzają się teksty w stylu "pouczający film" czy - uwaga - "bardzo fajnie, że pokazujesz jak to wygląda z tej strony, gdy ktoś nie ma domu". Nie, moi drodzy, to wcale tak nie wygląda. Prawdziwi bezdomni nie utyskują na konieczność zjedzenia suchej bułki, dziewczyna nie podjeżdża wymienić im sprzęt, a fani nie poratują groszem. Ich największą bolączką nie są brak celu i tułaczka.



Po nocy spędzonej "na ulicy" youtuber wrócił do swojego miękkiego, ciepłego, pachnącego i bezpiecznego życia. Opublikował film, włączył monetyzację, zebrał łapki w górę i odpoczął. Na szczęście pracuje - nie jest zatem skazany na codzienną nudę, jak ci wszyscy bezdomni. Ci wszyscy cierpiący ludzie, którym powyższy film mógł w jakiś sposób pomóc, ale autorowi nawet nie przyszło to do głowy.



Błagam wszystkich "bezdomnych" youtuberów - dajcie już spokój i nie kompromitujcie się więcej.



