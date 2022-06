Dużo pracy jeszcze przed serwisem Disneya. Jego produkcje oryginalne muszą być bardziej oryginalne

Kolejne seriale spod znaku "odległej galaktyki" są – co tu dużo mówić – rozczarowujące. "The Mandalorian" jest wyjątkiem, ale "Obi-Wan Kenobi" trzyma się tylko na Ewanie McGregorze i to trzyma się słabo, a "Księdze Boby Fetta" można powiedzieć tyle, że to produkcja dla fanów, a nie pełnoprawny, ambitny serial. Wszystkie trzy tytuły łączy jednak to, że są one szalenie wtórne, pozbawione oryginalnego pomysłu i przede wszystkim, że pokrywa je gruby puder nostalgii, który ma zakryć to, że pod spodem prawie nic nie ma. Rozumiem, że Disney nawiązuje do najlepszych tradycji "Star Wars", najciekawszych postaci, najbardziej brawurowych wątków, ale jednocześnie warto pamiętać, że bez nowych historii i nowych bohaterów za chwilę każde ważniejsze wydarzenie z epizodów IV-VI będzie miało swój serial.