Najprostsze do wytłumaczenia nieobecności w bibliotece Disney+ wiążą się filmami pełnometrażowymi. "The Incredible Hulk", "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu" i "Spider-Man: Bez drogi do domu" powstały we współpracy z wytwórniami Universal Pictures i Sony Pictures, więc to one dystrybuowały te produkcje do kin. Nie Disney, który nie posiada praw do tych bohaterów na dużym ekranie. Oprócz tego na Disney+ brakuje też filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu", ale on powinien wkrótce dołączyć do serwisu.