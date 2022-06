Nowe aplikacje mają to do siebie, że właściwie za każdym razem startują z różnymi błędami, niedoróbkami i źle zaprojektowanymi elementami. Disney+ funkcjonuje już jednak na rynku od listopada 2019 roku, więc jego twórcy mieli masę czasu na dostosowanie produktu do oczekiwań odbiorców. Korzystanie z wersji Disney+ na Smart TV czy smartfona to sama przyjemność. Jakość obrazu jest w większości przypadków fenomenalna, streaming przebiega bez przeszkód, a przejścia z jednego urządzenia do drugiego nie wiążą się z koniecznością przewijania do odpowiedniego momentu. Wystarczy przypomnieć sobie męczarnie z HBO GO (czy nawet problemy występujące od czasu do czasu na Netfliksie), by docenić najnowszą z dostępnych u nas platform.