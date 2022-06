Mam świadomość, że nie do końca jest to wina twórców, bo ci robią po prostu to, czego oczekują od nich widzowie i to, do czego sami się przyzwyczaili. Widzę jednak, że produkcja BBC znacznie lepiej sprawdziłaby się w formie miniserialu ze zwartą opowieścią o władzy, strachu bólu i traumie, z której chłopakowi z Birmingham nigdy do końca nie było dane wyjść, nawet wtedy, gdy stał się potężnym wpływowym mężczyzną.