U ciebie działa? Sprawdź, na jakich urządzeniach odpalisz Disney+

Disney+ jest już w Polsce. Docelowo będzie dostępny na platformach opisanych powyżej, a firma stale udostępnia teraz apki na kolejne urządzenia i systemy. Już chwilę po połnocy dostęp dostali posiadacze sprzętów z Android TV oraz urządzeń mobilnych z Androidem, a kilkadziesiąt minut później w sukurs im poszły Apple TV, iPady i iPhone’y. Mamy też potwierdzenie, że Disney+ działa na Smart TV od Samsunga. A co pozostałymi platformami, w tym z konsolami do gier innymi systemami Smart TV? Dawajcie znać w komentarzach, gdzie już działa, a gdzie jeszcze nie!