Grzeczni superbohaterowie odchodzą do lamusa? To już przecież nie są czasy, żebyśmy się zachwycali heroizmem Kapitana Ameryki walczącego z nazistami na froncie II wojny światowej. Już po "Pierwszym starciu" on wciąż mógł być harcerzykiem upominającym swoich współtowarzyszy, gdy przeklinają, ale jednocześnie musiał kozaczyć w ramach wizji braci Russo w "Zimowym Żołnierzu". Ta zmiana była małym krokiem w stronę tego, co musi za chwilę nadejść.



Tony Stark nie żyje, Mjolnira zaraz złapie Potężna Thor w "Miłości i grzmocie", a tymczasem Wanda Maximoff już przestała być przyjazną superbohaterką i była gotowa poświęcić wszystko, aby zaznać szczęścia jako matka w "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu". Czy to oznacza, że Marvel powoli zaczyna dostrzegać zmiany w ekranowej reprezentacji superbohaterów? Przecież długo nie pociągnie, jeśli bez końca będzie ignorował to, co przyniosło ze sobą "The Boys". To czas, aby obalić pomniki trwalsze niż ze spiżu, które zostały już trykociarzom postawione.