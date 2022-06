Rebooty Colina Trevorrowa nie dorastają oryginałom do pięt. Na krótką chwilę udało mu się jednak obudzić w nas uśpionych domorosłych paleontologów. Chociaż w pierwszym "Jurassic World" częstował nas tymi samymi głodnymi kawałkami co Spielberg, tylko bez jego wdzięku, robił to z emfazą współczesnych blockbusterów. Zgodnie z ich logiką atrakcji i efektów specjalnych znalazło się aż za dużo. Miało to swój urok i nietrudno było wybaczyć mu kilku niedociągnięć czy absurdalnych motywów fabularnych. Wyczyściliśmy więc kurzące się na strychu figurki dinozaurów. Po "Upadłym królestwie" znów jednak wrzuciliśmy je do kartonu. Niestety, po "Dominion" już tam zostaną.