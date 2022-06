Tak będzie wyglądał finał "Stranger Things". Wszystkie pytania, na które musi odpowiedzieć 4. sezon serialu Netfliksa

4. sezon "Stranger Things" okazał się strzałem w dziesiątkę - w całej tej nawałnicy popkulturowych odniesień twórcy odnaleźli własną drogę, zaproponowali interesującą historię i przestali się powtarzać. Osobiście uważam, że nowa odsłona jest najlepsza z dotychczasowych - i nawet kilka dość istotnych wad nie zepsuło mi szczerej radości z binge'owania tej perełki.



Już 1 lipca na Netfliksie pojawią się ostatnie odcinki sezonu. Choć będą to jedynie dwa epizody, w sumie czekają nas blisko 4 godziny przygód w Hawkins (8. epizod ma trwać 1 godzinę 25 minut, tymczasem 9. - prawie 2,5 godziny). Wbrew pozorom nie zostaliśmy pozostawieni z nadmiarem niewyjaśnionych wątków - przeciwnie, 7. epizod zdradził nam przyczyny krwawej jatki z retrospekcji w pierwszym odcinku, poznaliśmy też pełne i zaskakujące origin story potężnego Vecny i pochodzenie innych podobnych Nastce dzieciaków. Wiemy, że nadciąga wojna, a bohaterowie będą musieli się zjednoczyć, by powstrzymać to, co nadchodzi - celem Drugiej Strony jest przecież nasz świat.



Na jakie pytania powinien odpowiedzieć nam finał?