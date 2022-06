Wśród moich rówieśników panuje tendencja, by akurat ten serial z serii MCU sobie odpuścić - a ponieważ produkcji spod szyldu Marvela jest tyle, że specjalnie mnie to nie dziwi. I tak już ledwie starcza nam wszystkim życia na to, by być na bieżąco z innymi superbohaterami i "Gwiezdnymi wojnami", a do tego na papierze opowieść o nastolatce zyskującej swoje moce faktycznie może nie brzmieć porywająco z perspektywy dorosłego chłopa.