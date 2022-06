DC chyba zazdrości konkurencji "Morbiusa". Nowy zwiastun "Black Adama" jest okropny

DC w końcu pokazało trailer "Black Adam". Jupi! Mamy się z czego cieszyć. Jest tam przecież Dwayne "The Rock" Johnson. Fani wywalczyli ten casting i go to dostali. Trudno wyobrazić sobie lepszy wybór na odtwórcę tytułowej roli. Już widać, że to on będzie dźwigał ciężar filmu na swoich potężnych barach. Nieznacznie pomoże mu w tym Pierce Brosnan jako Doktor Fate. Prócz wymienionych aktorów w udostępnionym zwiastunie nic bowiem nie wygląda zachęcająco.



The Rockiem i Piercem Brosnanem DC próbuje nam oczy mydlić. Dwayne Johnson w stroju Black Adama prezentuje się znakomicie. Napina swoje muskuły, łapie rakietę, a nawet jest zabawny w swej powadze. Roztacza urok w każdym zaprezentowanym ujęciu, w którym się pojawia. Równie dobrze prezentują się sceny z Doktorem Fate'em. To niezaprzeczalnie ich film. Nawet jeśli dobór aktorów był strzałem w dziesiątkę, po zwiastunie rodzi się pytanie, czemu twórcy na tym poprzestali i pozwolili sobie na lenistwo w każdym innym elemencie produkcji?