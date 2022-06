"Top Gun: Maverick" charakteryzuje się perfekcyjną równowagą, między nostalgią a oryginalną, nowoczesną historią. Wiadomo, że fani pierwowzoru pobiegną do kina, aby zobaczyć, jak Tom Cruise robi to, co robił niemal 40 lat temu. On ma łamać zasady i latać za panienką w równie brawurowy sposób, co odrzutowcami. Tak też się dzieje. Dochodzą do tego ujęcia znane z pierwszej części filmu i próba wyjaśnienia co działo się między wydarzeniami obu odsłon produkcji. Jednakże w międzyczasie wyrzuty sumienia głównego bohatera ożywają pod postacią Roostera - syna Goose'a, który pod czujnym okiem protagonisty trenuje do niezwykle trudnej misji.