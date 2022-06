Ostatecznie ze stu osób na współpracę zgodziły się cztery. Ostatecznie to całkiem niezły wynik - zapewne wiele osób darzących youtuberów, freak fighterów i innych influencerów niechęcią obstawiałaby większą pazerność. Cóż, tacy ludzie są przecież wszędzie, ale zawsze miło wiedzieć, że tym razem było to jedynie 4 proc.



OjWojtek nie podzielił się z widzami ksywami czy nazwiskami osób, które chciały przyklepać ten deal (gdyby tak uczynił, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógłby się nimi zainteresować). Postanowił natomiast odbyć z nimi jeszcze jedną rozmowę, w której zapytał je otwarcie, co nimi kierowało. Nikt nie zdobył się na bezpośrednią szczerość i odpowiedź w stylu "przyjmuję każdą opcję zarobku łatwej kasy". Twierdzili na przykład, że od początku podejrzewali wkręt lub szukali podobnej linii obrony; później z kolei mówili, że sami nie wiedzą, albo że mają teraz nieco finansowo chudszy okres i potrzebowali zastrzyku gotówki.



Przeździecki wytknął influencerom, że nie czują się odpowiedzialni za to, co robią; podkreślił też niemoralność takiego zachowania. A potem... zaproponował pewną formę pokuty. Zachęcił, by w ciągu 48 godzin od rozmowy jego "ofiary" zrobiły coś dobrego. Przed publikacją materiału trzy z czterech osób podesłały mu na to dowody (np. potwierdzenie przelewu na jakąś charytatywną zbiórkę).



Youtuber przestrzega też widzów i przypomina: