Serialowy "Władca Pierścieni" ma kłopoty? Prace nad 2. sezonem już się opóźniają

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to chyba najważniejszy serial Amazona, który od samego początku swoim rozmachem i ambicjami porównywany był do "Gry o tron". Po batach, jakie zebrał od fanów po prezentacji pierwszych zdjęć i zwiastuna, zaczynają do nas docierać informacje, że scenariusz do kolejnej, już zamówionej serii, ma powstać dopiero wtedy, gdy okaże się, jak wypadła część pierwsza.