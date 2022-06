"Gwiezdne wojny" bezwzględnie walczą z rasizmem i seksizmem. Głos zabrał sam Obi-Wan Kenobi

Mi pozostaje z tego miejsca jedynie przyklasnąć korporacji i jej pracownikom, że wreszcie zaczęli wykazywać solidarność z kolegami i koleżankami po fachu i to odgórnie, a nie tylko oddolnie. Najwyraźniej uznali, że nawet jeśli stracą przez to część klientów, którzy się oburzą i skasują swoje konta Dinsey+, to jest to niska cena za to, by nieco oczyścić fandom z toksyczności.