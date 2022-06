Tom Cruise to król i gwarancja jakościowego kina akcji. "Top Gun: Maverick" to udowadnia

Cykl "Mission: Impossible" przeszedł dość interesującą drogę - kultowa "jedynka" (będąca bardziej szpiegowskim thrillerem niż akcyjniakiem), słabsze "dwójka" i "trójka", a od "Ghost Protocol" - niemal zupełnie inna seria. Przemyślana, doskonale zrealizowana, wciągająca i emocjonująca. Co ciekawe, od "czwórki" z każdą kolejną odsłoną było coraz lepiej. Niektórzy porównują ten przypadek do kondycji serii "Szybcy i wściekli", gdzie od piątego epizodu mamy do czynienia z pierwszorzędną jazdą bez trzymanki. Jednak filmy, nad którymi Cruise pełni kreatywną kontrolę, to troszkę - wybaczcie - inna półka. Vin Diesel dryfuje na oparach absurdu (jasne - naprawdę fajnego absurdu); Tom Cruise z absurdu nie rezygnuje, ale stara się też przekonać nas, że to, co widzimy, jest w stu procentach realne. Wychodzi mu świetnie, biorąc pod uwagę, jak wiele tych niesamowitych scen zapiera nam dech w piersiach, a nie ma nic wspólnego z efektami komputerowymi.



Właśnie dlatego dzisiejsza pozycja Cruise'a w świecie wysokobudżetowego kina jest tak mocna. Facet od dekad bierze udział w projektach, które już są lub wkrótce będą określane mianem kultowych (słowo wyświechtane, ale wciąż znakomicie oddające status tekstu kultury). W tym roku skończy 60 lat, a przecież łatwo odnieść wrażenie, że nieustannie się rozpędza, że ten jego ikoniczny bieg - pełen oddania, jakby to od niego zależały los planety - dopiero się rozpoczął. Nie licząc wpadek takich jak "Mumia" (w której bezpośrednio nie maczał palców - pudłem okazał się już sam kiepski pomysł na otwarcie nowego uniwersum studia) czy drugi "Jack Reacher",, właściwie nie ma się do czego przyczepić. Cruise w zdecydowanej większości produkował i występował w co najmniej solidnych obrazach. Te, które stały się jego wizytówką, są wręcz niedorzecznie dopieszczone.