Wiemy już, co w czerwcu pojawi się w Polsat Box Go! "Córka", "Najgorszy człowiek na świecie" i inne

Co na czerwiec szykuje dla swoich subskrybentów Polsat Box Go? Należący do Polsat Box serwis VOD nie tylko umożliwi wam przedpremierowy seans lubianych i zupełnie nowych seriali, lecz także zafunduje kilka interesujących premier filmowych, z którymi z całą pewnością warto się zapoznać. Oto one.