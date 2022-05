Dzięki "Stranger Things" Kate Bush wróciła na szczyty list przebojów - i dobrze, bo jest genialna

Soundtracki "Stranger Things" to starannie wyselekcjonowane numery sprzed dekad. Wiele znakomitych numerów, które twórcy postanowili wykorzystać w swoim serialu, dla jednych stanowią przyjemny powrót do przeszłości, zaś dla innych są prawdziwym odkryciem. Nie inaczej jest w przypadku 4. sezonu serialu i piosenki Kate Bush pt. Running Up That Hill (pierwszy singiel z krążka "Hounds of Love").



Wiele osób kojarzy ten numer głównie za sprawą popularnego coveru zespołu Placebo, ale swego czasu oryginał dotarł do 3. miejsca na brytyjskiej liście UK Singles Chart. To zdecydowanie jeden z największych przebojów Bush, który - poza Placebo - przerabiali m.in. Meg Myers, Within Temptation, Nolwenn Lero czy Aesma Daeva.