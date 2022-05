Adam Sandler wielkim aktorem jest! To znaczy wtedy, kiedy nie wygłupia się wraz z kumplami przed kamerą. W "Rzucie życia" nie ma Kevina Jamesa, ani reszty jego ekipy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaserwuje nam występ na miarę tego, co pokazał chociażby w "Nieoszlifowanych diamentach". Wciela się tu w pechowego łowcę talentów, który odkrywa uzdolnionego koszykarza i zamierza wprowadzić go do NBA. Nie będzie to jednak łatwe.



Premiera: 8 czerwca na Netflix.