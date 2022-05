Facet w przebraniu wbił do Luwru i rzucił w "Monę Lisę" ciastem. To był jego protest

Ten swoisty protest-performance to nie pierwsza tego typu akcja - incydent można potraktować jako follow up do wydarzeń z przeszłości. W 1974 roku, gdy obraz znajdował się tymczasowo w Tokio, kobieta na wózku inwalidzkim rozpyliła w pobliżu obrazu czerwoną farbę. Był to jej protest przeciwko... brakowi podjazdu dla takich wózków.



W połowie XX wieku inny agresor oblał obraz kwasem siarkowym, a boliwijski student rzucił w niego kamieniem. W 2009 roku pewna Rosjanka cisnęła w kierunku dzieła filiżanką herbaty, gdy odmówiono jej francuskiego obywatelstwa.



Podobne akty zazwyczaj osiągają przynajmniej jeden z zamierzonych celów - mówi o nich cały świat. Tak też jest tym razem. Wątpię jednak w nawet minimalny ich wpływ na mieszkańców naszej planety - o ile jeszcze stosunkowo łatwo skłonić osoby decyzyjne do uwzględnienia czegoś takiego, jak podjazd dla osób z niepełnosprawnością, o tyle kwestia planety to inna skala problemu. Nawet naukowcom nie udaje się przemówić do rozsądku lwiej części społeczeństwa. Obawiam się zresztą, że w 2022 roku jest już nieco za późno na otrzeźwienie.



"Mona Lisa" to obraz olejny namalowany na topolowej desce, który da Vinci tworzył w latach 1503-1507. Dzieło trafiło na stałą ekspozycję do Luwru w 1797 roku. Jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych obrazów z czasów renesansu; podczas przenosin na tymczasową wystawę w Waszyngtonie w 1962 roku obraz został ubezpieczony na kwotę 100 milionów dolarów.